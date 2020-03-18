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Несчастливы вместе: карантин приводит к росту количества разводов
Введение в некоторых регионах карантина из-за коронавируса, когда супружеские пары остаются вместе дома, может привести не к улучшению демографии, о котором упоминал президент Владимир Зеленский, а, наоборот, к росту числа разводов.
Об этом свидетельствует опыт Китая, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Так, в городе Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля 300 пар подали на развод, утверждает сотрудник загса Лу Шицзюнь. Он считает, что вспышка разводов связана с тем, что супруги вынуждены проводить больше времени вместе из-за карантина.
«Молодым людям приходится проводить много времени дома. Они бурно ругаются из-за пустяков и бегут разводиться», — посетовал Лу.
Похожую картину наблюдают сотрудники загсов в городе Сиань, провинция Шэньси. В одно из отделений за день поступило 14 заявок на развод. Это больше, чем сотрудники могут принять согласно лимитам. В городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, каждый день около десяти пар подают на развод в местных загсах.
Власти также предполагают, что вспышка разводов может быть связана с тем, что учреждения не работали, и потому не могли принимать заявления раньше.
В Китае несколько городов ввели всеобщий карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Напомним, что на данный момент в мире около 185 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. От вызванного им заболевания COVID-19 скончались более 7,3 тысячи человек. 80,2 тысячи пациентов выздоровели.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что за нарушение правил карантина при коронавирусе украинцев будут наказывать очень приличными штрафами.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..