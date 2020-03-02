Дмитрий Дикусар заговорил о третьей жене

Шоу-бизнес

Известный хореограф и танцор Дмитрий Дикусар, рассказавший ранее, как тяжело переживал развод с Аленой Шоптенко, неожиданно заговорил о новой избраннице. Завидный холостяк признался, что его сердце пока свободно. Но он мечтает о любви и счастливой семье. Идеальной женщиной для Дмитрия является его мама София Дикусар. Об этом он рассказал в рубрике о роли мамы в жизни известных мужчин программы «Ранок з Україною».

Именно мама отвела маленького Дмитрия Дикусара на танцы, уделяла все свободное время, платила невероятные деньги за занятия и постоянно поддерживала. Дмитрий занимался очень усердно и, несмотря на постоянные проигрыши в танцевальных конкурсах, все больше работал над собой. Уже через несколько лет Дмитрий добился успеха — стал финалистом Кубка Европы по латиноамериканским танцам, а также призером Чемпионата мира. После участия Дмитрия в популярном телевизионном танцевальном шоу о нем говорили все, но, к сожалению, не всегда хорошо.

«Да, мне тогда было не очень легко. Потому что каждый считал своим долгом на улице спросить что-то или прокомментировать. Кто-то считал, что он альфонс — люди же добрые… Мне было нелегко», — призналась мама Дмитрия Дикусара София Дикусар каналу «Украина».

А все из-за романа Дмитрия с певицей Ириной Билык. Причем сама Софья Васильевна выбор сына одобряла.

«Ничего. Никаких советов я даже в глазах не читал, никаких осуждений — ничего. За это спасибо! Мне было разрешено самостоятельно решать вопросы, а в личную жизнь никто не вмешивался», — сказал Дмитрий Дикусар.

Хореограф считает, что СМИ были слишком внимательными к его отношениям с Билык, часто наделяя танцора нелестными эпитетами. Он считает, что это стало одной из причин разрыва.

«Пресса начала разрушать наши отношения в своих статьях гораздо раньше, как будто все ждали этого завершения», — считает Дикусар, который уже четыре года ходит в холостяках.

Он говорит, что женится в том случае, когда встретит такую девушку, как его мама.

«Я говорю одним словом: моя мама — фея! У нее есть какие-то волшебные способности, дар любить людей, даже когда они плюют ей в душу несколько раз, то есть дар всех прощать. Я хочу найти такую же хорошую, бескомпромиссную женщину, как она», — признается Дмитрий Дикусар.

Напомним, ранее хореограф назвал настоящую причину расставания с Ириной Билык.

Недавно Дикусару приписывали роман с актрисой «Дизель Шоу» Викторией Булитко.

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