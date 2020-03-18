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Валерий Харчишин опубликовал результат теста на COVID-19 (фото)

13:28 18 марта 2020 356
Валерий Харчишин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, который проходит лечение в частной клинике от пневмонии, заверил, что у него нет коронавируса и опубликовал результаты теста на COVID-19. Музыкант написал ироничный пост в социальных сетях, и еще раз попросил оставить его друзей в покое. Он подчеркнул, что проходил тест дважды — экспресс-тест в Белой Церкви и анализ ПЦР в спецлаборатории в Киеве.

«Итак, ради опровержения мифов и обеспечения официального алиби своим друзьям и дорогим контактным лицам, публикую результаты моих тестов. Берегите себя, не теряйте чувства мора и здравого смысла», — написал Харчишин.

Напомним, после поездки в Италию музыкант был госпитализирован в больницу Белой Церкви. После исключения коронавируса он обратился в частную клинику.

Ранее заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко рассказала, как лечится в домашних условиях в Лондоне.

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