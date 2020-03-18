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Украина организует чартеры для возвращения украинцев: откуда и как можно улететь
Для возвращения в Украину соотечественников, которые не смогли приехать домой до закрытия авиасообщения, организуют нерегулярные рейсы — билеты можно купить на сайте авиакомпании SkyUp Airlines.
«МИД, Мининфраструктуры и авиакомпания объявляют начало продаж авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон», — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кстати, в МИД уже сообщили о ряде рейсов, которыми в ближайшее время наши сограждане вернутся на родину.
Тем временем министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил Кабинету министров выделить из резервного фонда госбюджета более 4 миллионов долларов на возвращение украинцев из-за рубежа авиарейсами, передает «Укринформ».
«Министерство инфраструктуры рассчитало потребность в средствах на осуществление мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров авиационным транспортом на нерегулярной основе, которые намерены вернуться в Украину и требуют эвакуации», — отметил он на заседании правительства и добавил, что речь идет о почти о 35,5 тысячах украинцев, для эвакуации которых потребуется 175 рейсов.
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