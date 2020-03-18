27.23 / 28.54 29.56 / 31.12
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Все члены комитета Рады, в котором состоит заболевший нардеп Шахов, самоизолировались

17:38 18 марта 2020 363
Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Народные депутаты из парламентского комитета по экологии, в который входит заболевший коронавирусом депутат Сергей Шахов, решили самоизолироваться.

Как сообщает Telegram-канал «Коронавирус онлайн», в комитет входят депутаты из фракции «Слуга народа»: Игорь Кривошеев, Зиновий Андрийович, Юлия Овчинникова, Александр Мариковский, Павел Якименко, Елена Криворучкина, Олег Бондаренко, Эдуард Прощук, Андрей Задорожний. Из «Голоса» в комитет входит Леся Василенко, а из «ОПЗЖ» — Александр Фельдман.

Также самоизолируются два депутата, присутствовавшие с Сергеем Шаховым на одном эфире: Арсений Пушкаренко из «Слуги народа» и Ярослав Юрчишин из партии «Голос».

Ранее сообщалось, что Сергей Шахов в начале марта вернулся из Италии — стало известно, посещал ли он после этого Верховную Раду.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сердце из рук влюбденных

Секс отвлечет от грустных мыслей: как семейным парам пережить карантин и не развестись

Коронавирус

В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Коронавирус

В Киеве подтвердили коронавирус у военного пенсионера: первые подробности

Василий Хрущ

Василий Хрущ: «Негатив вокруг земельной реформы – из-за недоверия к правовой системе государства»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер