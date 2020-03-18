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Все члены комитета Рады, в котором состоит заболевший нардеп Шахов, самоизолировались
Народные депутаты из парламентского комитета по экологии, в который входит заболевший коронавирусом депутат Сергей Шахов, решили самоизолироваться.
Как сообщает Telegram-канал «Коронавирус онлайн», в комитет входят депутаты из фракции «Слуга народа»: Игорь Кривошеев, Зиновий Андрийович, Юлия Овчинникова, Александр Мариковский, Павел Якименко, Елена Криворучкина, Олег Бондаренко, Эдуард Прощук, Андрей Задорожний. Из «Голоса» в комитет входит Леся Василенко, а из «ОПЗЖ» — Александр Фельдман.
Также самоизолируются два депутата, присутствовавшие с Сергеем Шаховым на одном эфире: Арсений Пушкаренко из «Слуги народа» и Ярослав Юрчишин из партии «Голос».
Ранее сообщалось, что Сергей Шахов в начале марта вернулся из Италии — стало известно, посещал ли он после этого Верховную Раду.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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