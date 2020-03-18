- 21:16 В Киеве из больниц увольняются медики-некиевляне, которые не могут доехать на работу
- 20:47 Зеленский — все: Илларионов дал тревожный прогноз о переговорах с Путиным
- 20:19 На заброшенной ферме под Николаевом неизвестные майнили криптовалюту
- 20:18 Ризатдинова провела «тренировку» в супермаркете: забавное видео
- 20:18 Зеленский призвал украинцев не целоваться и не лечиться "бабушкиными средствами"
- 20:02 «Пришлось вспомнить, как шить маски»: Ольга Сумская рассказала, чем занимается на карантине
- 19:54 Киевская оперетта "запускает" бесплатные спектакли онлайн: что, где и когда можно посмотреть
- 19:53 Еноты-полоскуны «посоветовали», как вести себя во время пандемии: смешное видео
- 19:52 Глава Минздрава заявил о возможном ужесточении карантинного режима, "даже если это кому-то не нравится"
- 19:49 Звезда российских сериалов задержан за избиение врачей «скорой»
- 19:31 Рожениц и онкобольных без помощи не оставят: Минздрав опроверг очередной фейк
- 19:27 Первые в мире «привитые от коронавируса» люди обнаружились в Севастополе
Зеленский призвал украинцев не целоваться и не лечиться "бабушкиными средствами" (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к украинцам в связи с пандемией коронавируса.
Президент сообщил, что в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19, отметив, что у нас вирус распространяется не так быстро, как в Европе.
Зеленский призвал украинцев не верить фейкам и пользоваться информацией только из официальных источников — минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса президента.
Президент в очередной раз призвал всех украинцев без лишней надобности не выходить на улицу и посоветовал смотреть фильмы и совершать виртуальные туры украинскими музеями.
Напомним, ранее Зеленский подписал несколько законов, направленных на борьбу с коронавирусом.
Как сообщали «ФАКТЫ», парламент принял закон, которым вводится административная и уголовная ответственность за нарушение санитарных норм во время карантина, направленного на предотвращения распространения коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.