Украина

Зеленский призвал украинцев не целоваться и не лечиться "бабушкиными средствами" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к украинцам в связи с пандемией коронавируса.

Президент сообщил, что в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19, отметив, что у нас вирус распространяется не так быстро, как в Европе.

Зеленский призвал украинцев не верить фейкам и пользоваться информацией только из официальных источников — минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса президента.

Президент в очередной раз призвал всех украинцев без лишней надобности не выходить на улицу и посоветовал смотреть фильмы и совершать виртуальные туры украинскими музеями.

Напомним, ранее Зеленский подписал несколько законов, направленных на борьбу с коронавирусом.

Как сообщали «ФАКТЫ», парламент принял закон, которым вводится административная и уголовная ответственность за нарушение санитарных норм во время карантина, направленного на предотвращения распространения коронавируса.

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