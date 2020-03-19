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Синоптики дали прогноз погоды в Украине перед очередным похолоданием
В последние рабочие дни перед выходными, на всей территории Украины будет тепло.
По прогнозам Укргидрометцентра, на Буковине, в Закарпатье, Тернопольской и Винницкой областях столбики термометров покажут до +17 градусов. В Киеве ожидается + 13-+15. В южных регионах будет несколько прохладнее — до +14, а в Луганской области ожидается не выше 9−11 градусов.
Осадков также не ожидается.
В пятницу, 20 марта, на запад Украины придут дожди, которые затем сменятся холодными арктическими атмосферными фронтами. Температура воздуха еще будет достаточно высокой — +12−14 градусов, на юге — до +17.
А на выходных, 20−22 марта, синоптики ожидают новую волну похолодания на всей территории Украины.
Напомним, в начале марта в Киеве были побиты семь температурных рекордов.
ФОТО Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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