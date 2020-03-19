Лина Костенко празднует 90-летие: интересные факты о выдающейся украинской поэтессе

Культура и искусство

Выдающейся украинской поэтессе Лине Костенко 19 марта исполняется 90 лет. Она лауреат Шевченковской премии, почетный профессор «Киево-Могилянской академии», в разных рейтингах известных людей страны обычно занимает одно из ведущих мест.

Поэтесса родилась 19 марта 1930 года в Киевской области в семье учителей. В 15 лет она уже читала Дидро, Платона и Аристотеля.

Первый поэтический сборник «Лучи земли» издала в 1957 году. С 1961 до 1977 года принципиально не печаталась. Среди ее самых известных произведений — «Берестечко», сборник поэзии «Паруса», «Лучи земли», «Сад нетающих скульптур», прозаический роман «Записки украинского сумасшедшего».

Исторический роман в стихах «Маруся Чурай» отмечен Шевченковской премией.

Говорили, что в Лину Костенко был влюблен известный поэт Василий Симоненко. А Дмитро Павлычко в одном из интервью признался, что до сих пор хранит коробок спичек, который купил много лет назад, чтобы прикурить ей сигарету.

Известно, что поэтесса отказалась от звания Героя Украины, которое хотел ей вручить Виктор Ющенко. После этого ее цитата «Политической бижутерии не ношу» стала крылатым выражением.

Гениальная писательница всегда шла напролом, не боялась власти и открыто выражала свою позицию. Даже когда она молчала, вместо нее говорили ее поэзия и проза.

Сборник «Триста поэзий» уже давно занял почетное место в библиотеке современных украинцев как источник цитат о любви и нежности и стал олицетворением всегда актуальной любовной лирики.

Лина Костенко и сегодня живет в Киеве. Ее дочь Оксана Пахлевская тоже стала писательницей. Внучка поэтессы Ярослава-Франческа Барбьери изучает философию в Римском университете «Ла Сапьенца», где ее мама заведует кафедрой украинистики. Сын поэтессы работает программистом в США.

«ФАКТЫ» поздравляют Лину Васильевну Костенко с юбилеем, желают ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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