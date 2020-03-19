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Появились свежие данные о зараженном коронавирусом жителе Мариуполя
В Мариуполе пациент с коронавирусной инфекцией находится в удовлетворительном состоянии, а все контактировавшие с ним люди здоровы и пребывают под наблюдением врачей. Об этом сообщает Укринформ.
«Мужчина 52-х лет был госпитализирован 15 марта. Состояние его и на момент госпитализации оценивалось как удовлетворительное, и сейчас остается прежним… Все контактные лица, которые были установлены по этому пациенту, сейчас под наблюдением, они изолированы, состояние их удовлетворительное, никаких признаков инфекции коронавирусной у них нет», — сообщила на пресс-брифинге заявила главный врач-инфекционист города Наталья Мартынова.
По ее словам, что пациент не скрывал, что прибыл из Египта, это позволило его своевременно изолировать.
Ранее сообщалось, что в Черновцах сообщили хорошие новости о состоянии инфицированных коронавирусом.
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