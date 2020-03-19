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Украина

Застрявших в Чехии украинцев разместили в здании школы (фото, видео)

13:27 19 марта 2020 75
люди
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Чехии украинцев, которые не смогли покинуть территорию страны до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, приютили жители приграничного городка Наход.

52 пассажира двухэтажного автобуса, направлявшегося в Харьков, оказались в ловушке — их не пропускали на территорию Польши, сообщает чешское издание.

Речь идет о людях, которые трудились в Чехии, но из-за карантина временно остались без работы. Они два дня жили в автобусе на стоянке. Затем в ситуацию вмешались городские власти.

Мэрия Находа разместила украинцев в здании школы, которая закрыта из-за карантина. Заробитчан обеспечили горячим питанием, водой, средствами для дезинфекции и гигиены. Люди живут в отдельных помещениях и никуда не ходят. Ни у кого нет повышенной температуры.

Людей беспокоит только неопределенность и ожидание.

Напомним, МИД создало для украинцев, оставшихся заграницей, которые хотят вернуться в Украину, систему «ДРУГ». Она станет основой для формирования списков граждан, которых будут доставлять в Украину спецсамолетами.

20 марта из польского Перемышля в Украину будут курсировать 4 спецпоезда, которые доставят украинцев, оставшихся в Европе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Чехии борются с коронавирусом.

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