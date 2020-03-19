Житейские истории

Место под солнцем: жительница Полтавщины почти 20 лет живет на острове без телевизора и холодильника

Теперь я точно знаю, где живут самые читающие люди в Полтавской области. На острове Вишняки, который находится в Каменском (бывшем Днепродзержинском) водохранилище. Его население составляет… два человека на полторы тысячи гектаров. И единственным окном в мир для них является старенький радиоприемник и книги. — Мы с егерем Александром Стразиком очень любим читать, но уже давно нам сюда никто с «большой земли» не передавал свежую литературу, — улыбается 63-летняя жительница острова Лариса Ребристая, которую многие называют управляющей хозяйством бывшей охотничьей базы на острове. — Приходится по третьему, а то и четвертому разу перечитывать старые детективы, исторические и любовные романы. Лариса Михайловна вот уже девятнадцатый год живет в ландшафтном заповеднике местного значения «Остров Вишняки» (по названию оставшегося под водой урочища), который является жемчужиной Полтавщины. Приехала сюда с мужем — ему предложили здесь должность егеря. У Ларисы работы в то время не было, поэтому отправилась вместе с супругом в изоляцию. Поселились в охотничьем домике — раньше остров был открыт для охоты. Но спустя четыре года муж умер прямо на рабочем месте, на острове, а Ларисе, как оказалось, некуда возвращаться: их дом в селе Ревущино Кобелякского района за четыре года успели растащить по кусочкам. Александр Стразик был назначен егерем на остров вместо покойного мужа Ларисы. Он тоже так прикипел душой к здешним местам, что после выхода на пенсию большую часть времени проводит в заповедной зоне. Александр — первый помощник для вдовы. — Я уже здесь привыкла жить. Если бы сказали, что надо куда-то выезжать, села бы и заплакала, — говорит собеседница. Читайте также: Семья киевлян перебралась в глухое полтавское село — и полностью преобразила его жизнь

«Чтобы поднять урожайность культур, пришлось завозить дождевых червей»

— Обычно в нашем заливе лед дольше всего держится, но в этом году ранняя весна, и мы еще в конце февраля были разблокированы, — рассказывает Лариса. — Практически всю зиму не рисковали выбираться отсюда в Светлогорское (прибрежное село в Кобелякском районе Полтавской области. — Авт.): лед был опасным — тонким, с промоинами. Хорошо, что запаса продуктов хватило. На зиму, как правило, закупаю пару мешков муки, мешок сахара, литров двадцать подсолнечного масла. Куры, утки, козочки у меня свои: всегда есть мясо, яйца и молоко. Хлеб сама пеку. А овощами нас прошлой осенью один грибник — настоятель монастыря из Гадяча — полностью обеспечил. И еще мешка три картошки остается.

— Хватит на посадку?

— Нет, картошка здесь не родит. Во-первых, песчаный грунт, во-вторых, сосны затеняют мой маленький — всего две сотки — огородик. Ботва растет высоченная, а клубни — как горох. Не растут ни морковь, ни капуста. Зато всегда есть урожай помидоров, огурцов, перца, баклажанов. Мы с Сашей посадили сад: яблони, груши, алычу, виноград, абрикосы, персики. Персиков в прошлом году было так много, что ветки ломились. Растет малина, клубника, смородина, йошта… Из фруктов делаю варенье.

Население острова составляет… два человека на полторы тысячи гектаров

Чтобы повысить урожайность культур, Лариса Михайловна с Александром Владимировичем делают компост из опавших стручков и листьев акации, которая растет поблизости: закладывают природный материал в целлофановые мешки и запускают туда червей (их специально завезли с «большой земли») потом удобряют грядки и сад.

Мужчина и женщина ведут хозяйство вместе, а живут каждый в своем домике: он — в небольшом егерском, она — в охотничьем, на пять комнат. Александр обогревает свое жилье экономной печкой «Булерьян», Лариса топит грубу. Благо, что с сухостоем в лесу нет проблем. Едят вместе на большой кухне-веранде в доме Ларисы.

— Сегодня на завтрак у нас был творог и чай с маслом, — рассказывает хозяйка. — На обед я полный казан утиного мяса приготовила.

— А где храните продукты?

— В погребе. Холодильника нет. Боюсь, мощности нашей солнечной электростанции из шести панелей ему не хватит. Надо бы еще столько же. Только где взять тысячу долларов на это? У меня пенсия 1600 гривен, и у Саши столько же.

На мой вопрос, где же они нашли деньги на энергогенерирующие батареи, Лариса отвечает:

— Нам повезло, что два года назад областное управление охотников и рыболовов, которому принадлежит эта база, выставило ее на продажу. Нашелся покупатель — один из руководителей ООО «Ласунка» из Днепра Вадим Иванович Песчанский. Такой добрый человек… Заменил окна в домике, пробурил скважину (в колодце вода не такая вкусная), начал ремонтировать крышу. Конечно, тут уже все изношено, ведь эти постройки еще шестидесятых годов. Они принадлежали ЦК Компартии Украины, затем — обкому партии, а потом областному управлению общества охотников. Но, говорят, документов на домики нет, поэтому проводить операции с этой недвижимостью нельзя. И Вадим Иванович приостановил капиталовложения. Но он успел установить здесь шесть солнечных панелей — самый лучший для нас подарок. Теперь мы можем заряжать мобильные телефоны, есть свет в домах. А раньше приходилось передавать мобильные в село, чтобы там подзарядили. Когда солнца мало, стараемся экономить: поговорили — выключили. Раньше освещали жилье свечками и фонариками. Электрогенераторы стоят мертвым грузом — уж больно дорогие они в эксплуатации: двигатель берет литр бензина в час.

«Мужики показали, как управлять моторной лодкой, и теперь мне не страшно выходить в море даже в грозу»

Прежде чем перебраться на остров, Лариса успела поработать дояркой, телятницей, продавцом в магазине, приемщицей молока. Не боялась сельской работы. На острове поддерживает домики в чистоте и порядке. Когда не стало мужа, растерялась.

— Покойный Володя, пока вода не замерзала, мотался на моторной лодке туда-обратно, и я с ним, — рассказывает Лариса. — В основном ездили в село за продуктами. До Светлогорского — четыре километра по дельте Ворсклы. Когда осталась одна, думала, не выживу. Один раз попросила знакомых привезти мне хлеб, второй. А что дальше? Пришлось научиться управлять лодкой. Мужики показали, как заводить мотор. Теперь, если надо, не боюсь выходить в открытое море даже в грозу.

Пять лет назад на острове умерла мама Ларисы, которую женщина забрала к себе. Чтобы доставить тело на берег, понадобилось три дня.

— Тогда, 2 марта, возле берега еще держался лед, и отправить покойницу по воде было невозможно, — вспоминает Лариса. — Работники базы отдыха в Светлогорском рискнули добираться к острову на лодке… Саша сколотил носилки, и мы вдвоем километр несли маму к причалу по снегу, чтобы погрузить на баркас. А лодочники, чтобы пристать к берегу, вынуждены были разбивать лед пешнями. Спасибо, селяне сделали гроб, выкопали могилу, заказали поминальный обед…

Зимой жить на острове тяжелее всего. А летом загрызают оводы и комары. Это пекло в раю. Никакие средства их не пугают. Единственное наше спасение от них — ветер и дождь.

— А дикие животные вам не страшны?