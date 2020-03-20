27.58 / 28.45 29.42 / 30.62
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Остались родители и дочь: названо имя бойца ВСУ, погибшего 19 марта на Донбассе

12:40 20 марта 2020 325
Свеча
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Житомирской облгосадминистрации назвали имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе 19 марта 2020 года — сержант Алексей Золин из Житомира.

Боец ВСУ, который погиб в районе Новоалександровки Донецкой области, служил в 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.

«Сержант Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 года. У погибшего остались родители и дочь. О том, когда похоронят защитника, будет сообщено позже», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе села Пески под обстрелом российско-оккупационных войск погибли старший солдат ВСУ Андрей Ведешин и младший сержант Виктор Солтис.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скрининг

Пятеро людей с подозрением на коронавирус пытаются сбежать из больницы на Волыни

Труонг и Луонг

Жених сделал у себя на спине татуированный портрет невесты: впечатляющее фото

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

лаборатория

В Киеве частная клиника не сообщила властям, что у пациента обнаружили коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер