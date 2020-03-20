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Остались родители и дочь: названо имя бойца ВСУ, погибшего 19 марта на Донбассе
В Житомирской облгосадминистрации назвали имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе 19 марта 2020 года — сержант Алексей Золин из Житомира.
Боец ВСУ, который погиб в районе Новоалександровки Донецкой области, служил в 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.
«Сержант Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 года. У погибшего остались родители и дочь. О том, когда похоронят защитника, будет сообщено позже», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе села Пески под обстрелом российско-оккупационных войск погибли старший солдат ВСУ Андрей Ведешин и младший сержант Виктор Солтис.
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