Украина

Остались родители и дочь: названо имя бойца ВСУ, погибшего 19 марта на Донбассе

В Житомирской облгосадминистрации назвали имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе 19 марта 2020 года — сержант Алексей Золин из Житомира.

Боец ВСУ, который погиб в районе Новоалександровки Донецкой области, служил в 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.

«Сержант Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 года. У погибшего остались родители и дочь. О том, когда похоронят защитника, будет сообщено позже», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе села Пески под обстрелом российско-оккупационных войск погибли старший солдат ВСУ Андрей Ведешин и младший сержант Виктор Солтис.

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