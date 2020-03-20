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Пятеро людей с подозрением на коронавирус пытаются сбежать из больницы на Волыни

13:27 20 марта 2020 223
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Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Волынской области госпитализировали пятерых украинцев из Закапатья, возвращавшихся домой из России — у одного из них на границе зафиксировали повышенную температуру. Напомним, в Украине коронавирус подтвержден у 26 человек, а один пациент вылечился.

Как сообщает «Мукачево.нет», у одного из закарпатцев была температура около 38 градусов, а у четверых его попутчиков все было в норме. Однако пограничники вызвали экстренную службу, которая увезла закарпатцев в больницу, против чего те активно возражали. В больницу они отправились лишь после того, как полицейские объяснили мужчинам возможные последствия их отказа от госпитализации.

Издание цитирует главу Любешовской райгосадминистрации Сергея Фесикова, который сообщил, что на данный момент состояние здоровья заробитчан нормальное — температуры нет ни у кого из госпитализированных. Однако анализы еще не готовы.

«Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированны не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всяк случай полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов», — отметил глава РГА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19. Среди новых инфицированных есть не только те, кто вернулся из-за границы, но и люди, которые контактировали с больными в Украине.

Иллюстративное фото из открытых источников.

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