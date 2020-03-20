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Общество и люди

Зима берет реванш: синоптик рассказала о погоде на выходных

14:07 20 марта 2020 283
Мокрый снег
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В выходные дни, а особенно в воскресенье, 22 марта, в Украине значительно похолодает.

«К нам придет зима. А точнее, произойдет попытка ее реванша. 21−22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Так, в субботу, 21 марта, температура воздуха днем ожидается + 4 + 9 градусов, на востоке страны — до + 7 + 12 градусов, а на юге — до + 9 + 14 градусов. А в воскресенье, 22 марта, похолодает до +​​1 + 5 градусов, на юге — до +9 градусов.

«На следующей неделе ожидаются ночи с морозом, днем — ​​слабые „плюсы“. Зима от нас убежит, поджав хвост, с четверга — 26 марта начнется потепление», — обнадежила синоптик.

По словам Натальи Диденко, в субботу-воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода — дождь и мокрый снег, усилится ветер. В Киеве также ожидаются небольшие периодические осадки — дождь, а потом мокрый снег. 21 марта ​​в столице похолодает до + 6 + 7 градусов, а 22 марта — до +3 градусов.

Эксклюзивный материал с прогнозами погоды, в том числе и от народных синоптиков, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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