После перенесенной простуды стоит поменять зубную щетку

Здоровье и медицина

Многие замечали, что при простуде или гриппе начинают ныть зубы. В этом нет ничего удивительного, говорят врачи. Когда у человека возникает насморк, блокируются проходы в носовых пазухах, там создается дополнительное давление, что может вызвать зубную боль. К тому же бактерии и вирусы из носоглотки перебираются в полость рта. Микробы атакуют ткани десен, что приводит к их воспалению. В зубной боли также повинна постоянная сухость во рту, возникающая из-за того, что человек не может полноценно дышать носом. Когда человек рассасывает леденцы от простуды, пьет сиропы от кашля, на зубной эмали скапливается сахар. Вредят зубам и лекарства, содержащие кислоту. Кроме того, заболевший человек ленится чистить зубы. А ведь именно в период простуды требуется особый уход за зубами, предупреждают стоматологи.

Не забывайте чистить зубы утром и вечером, даже если слегли с высокой температурой. Пользуйтесь пастой для чувствительных зубов. После чистки сделайте массаж десен.

Старайтесь почаще полоскать рот обычной водой. Это нужно делать после приема сладких лекарств, употребления чая с лимоном, клюквенного морса или других кислых напитков.

Рекомендуется использовать для полосканий специальные асептические средства.

Постарайтесь отлежаться, чтобы простуда не осложнилась гайморитом, синуситом. Эти заболевания могут спровоцировать также зубные боли.

Ограничьте или исключите на период простуды сладкое. Ешьте рыбу, творог, сыр, морковь, яблоки, цитрусовые, имбирь, зелень, чеснок, орехи и другие продукты, которые укрепляют иммунитет, благотворно влияют на состояние зубов и десен.

После простуды лучше поменять зубную щетку — на старой могут остаться опасные бактерии.

В холодную погоду защищайте щеки шарфом.

Вовремя лечите кариес.

Не употребляйте слишком горячую или холодную пищу — такие продукты провоцируют появление микротрещин на зубной эмали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что заболевания десен провоцируют развитие гипертонии



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