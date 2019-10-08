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Здоровье и медицина

Заболевания десен провоцируют развитие гипертонии

13:24 8 октября 2019 144
болезни десен провоцируют гипертонию
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Британские ученые также подтвердили связь пародонтита с сердечно-сосудистыми нарушениями

Кариес, пародонтит и любые другие заболевания полости рта нужно лечить, так как они могут вредить сердцу. Исследования ученых Университетского колледжа Лондона подтвердили, что проблемы с зубами и деснами и сердечно-сосудистые отклонения связаны. Также специалисты обратили внимание, что у людей с болезнями десен чаще диагностируют гипертонию (повышенное кровяное давление).

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Такие выводы были сделаны после анализа 81 научной работы. При пародонтите умеренной формы риск гипертонии повышается на 22 процента, а при тяжелом течении — на 49.

Специалисты считают, что бактерии, живущие в полости рта и вызывающие пародонтит, могут провоцировать воспалительные процессы в организме, нарушающие работу сосудов.

К заболеваниям пародонта существует генетическая предрасположенность. Также они могут развиться на фоне сахарного диабета, нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому людям, у которых есть проблемы с деснами, важно хорошо обследоваться.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для восстановления зубов начали применять стволовые клетки. Также мы рассказывали, когда надо удалять проблемный зуб мудрости.

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