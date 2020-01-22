Прямая линия

Люди, у которых иммунная система работает хорошо, гриппом болеют редко, но тяжело, — врач

Зимой люди часто озабочены тем, чтобы поднять иммунитет. Любую хворь списывают на ослабленную иммунную систему. Но так ли это? Когда нужно идти к иммунологу? Как укрепить иммунитет во время сезона гриппа и ОРВИ? На эти и другие вопросы наших читателей ответил главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Олег Назар. Читайте также: Самостоятельно «укреплять иммунитет» ребенку с помощью трав, витаминов и пробиотиков нельзя, — врач

«Если воспаление легких, вызванное вирусом, протекает слишком бурно, нужно „гасить“ активность иммунитета»

*— Здравствуйте, Олег Владимирович! Звонит Ольга из города Кременца Тернопольской области. В сюжете по телевизору врачи рассказывали, что нынешний вирус гриппа вызывает смертельную пневмонию у молодых и относительно здоровых людей. Почему? Ведь у молодых иммунная система должна работать лучше.

— Люди, у которых хорошо работает иммунная система, либо вообще не заболеют, либо течение гриппа у них будет сильное и бурное. Я советую всем, у кого поднялась высокая температура, начался озноб, сразу вызывать «скорую». В больнице должны быть тест-системы для выявления вируса гриппа. У пациента берут мазок из носа, и спустя один-два часа точно знают диагноз. Если грипп подтвердился — лечат в стационаре.

Грипп опасен осложнениями. Вирус резко стимулирует активность иммунной системы, и на этом фоне возможно обострение всех хронических заболеваний. Когда в организм поступает инфекция, активируются определенные звенья иммунной системы, ответственные за ответ на конкретного возбудителя. Против каждой инфекции работают «свои» клетки иммунитета.

Если их не хватает (допустим, надо 100 клеток, а есть только 50 или 80), «подтягиваются» другие клетки, направленные против иного вируса. Возникает системный воспалительный ответ: начинает скакать давление, нарушается тонус сосудов, ухудшается работа системы свертывания крови — возможно развитие осложнений, в том числе атипичной пневмонии.

— Как ее лечить?

— Заболевание лечат только в стационаре. Применяются препараты для поддержания иммунной системы: иммуноглобулины, интерфероны. Если воспалительный процесс слишком бурный, нужны, наоборот, цитостатические или гормональные препараты, снижающие активность иммунитета. И только во вторую очередь назначаются антибиотики для лечения бактериальных осложнений.

При тяжелой вирусной пневмонии иммунитет стимулировать нельзя, чтобы не вызвать неконтролируемую реакцию, как в ядерном реакторе. Выраженная стимуляция может привести к тяжелому состоянию: резкому повышению температуры, нарушению координации, спутанному сознанию. В этой ситуации больному необходима экстренная помощь: убрать интоксикацию, снизить активность иммунной системы, провести противовоспалительную и симптоматическую терапию.

— Татьяна из Носовки Черниговской области. Я работаю в Киеве и часто езжу домой электричкой. В прошлом году сделала прививку от гриппа, но заболела. Почему?

— Никто не дает стопроцентной гарантии, что привитой человек не заболеет гриппом. Что такое вакцинация? В организм вводится чужеродный белок вируса гриппа, который в идеале должен вызвать реакцию иммунной системы — выработку определенных антител. Но они могут и не выработаться, например, когда есть сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, мешающие адекватной реакции на вакцину.

Также если иммунитет слабый (человек болеет практически постоянно, но без высокой температуры), лучше делать прививку два раза, но по половине дозы — тогда иммунный ответ будет более выраженным.

*— Анатолий из Киева. Прививку от гриппа можно сделать у семейного врача?

— Да. Семейный доктор хорошо знает вас, ваши заболевания. Но все равно должен расспросить, как часто болеете, как долго выздоравливаете, не было ли аллергических реакций. Измерить температуру, проверить давление. Если все нормально, выписать рецепт, по которому в аптеке вам выдадут вакцину. В прививочном кабинете сделают прививку, после чего желательно полчаса или час находиться вблизи амбулатории или поликлиники.

Если есть противопоказания к вакцинации (аутоиммунные заболевания, воспалительный процесс, проблемы со щитовидной железой), желательно не прививаться. Но немного стимулировать иммунную систему нужно. Первое — воздействовать непосредственно с помощью препаратов (их назначит врач). Второе — мобилизовать средства доставки защитных клеток в нужное место.

— Как?

— Нужно закаляться, чтобы улучшить тонус сосудов. Но делать это постепенно. Тот, кто внезапно решил нырнуть в ледяную воду или облиться из ведра на улице, рискует перенести сильнейший стресс. Из-за этого иммунитет даст сбой.

Как сделать прививку от гриппа Обратиться к семейному врачу.

После осмотра купить по рецепту в аптеке вакцину.

Сделать прививку.

Побыть полчаса-час вблизи амбулатории или поликлиники.

«Тем, у кого есть проблемы с кишечником, лучше выбирать молочные белки — они легче усваиваются»

*— Прямая линия? Это Мария из города Тетиева Киевской области. Мне 46 лет, и в последнее время стала чаще простужаться: каждую зиму — два-три раза. Врач говорит, что для крепкого иммунитета нужно правильно питаться. Что полезно есть?

— Главное — употреблять достаточно белковой пищи. Основа иммунитета — белок, из которого синтезируются иммуноглобулины, интерфероны и другие белковые компоненты. Человек, который ест мало богатых белком продуктов — мяса, рыбы, яиц, творога, сыра, бобовых, — не дает иммунитету материала для работы. Какой вид белка выбрать — дело вкуса и настроения, но белковая еда должна быть в рационе ежедневно.

При хорошем состоянии кишечника можно употреблять белки животного и растительного происхождения. Если же есть проблемы с пищеварительным трактом, следует налегать на молочные белки: они легче усваиваются.

Также важно употреблять с пищей достаточно микроэлементов. Йод, бром (галогены), цинк, селен (антиоксиданты), марганец повышают специфичность антител. Не забывайте о клетчатке: овощные салаты, приправленные пряностями и специями, хорошо очищают организм. Уходят токсины, которые угнетают активность защитных клеток. Питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также витаминам и микроэлементам, особенно в холодную пору года.

*— Это Марина из города Сумы. Я три месяца назад родила сыночка. Но в роддоме гинеколог сокрушалась, что у меня низкое количество белка в крови. Это из-за того, что он плохо усваивается? Что делать?

— Продукты усваиваются в желудке и кишечнике. Но процесс пищеварения может нарушаться, если пища плохо расщепляется. Это бывает при воспалении слизистой, недостаточном количестве соляной кислоты, ферментов поджелудочной железы. Рано или поздно из-за этих нарушений может возникнуть аллергическая реакция. Поэтому вам нужно проверить работу пищеварительного тракта.

Также не помешает обследовать почки. Иногда людям, занимающимся физической работой, спортсменам требуется повышенное количество белка. Но если есть проблемы с почками, то белок ускоренно выводится. Чтобы восстановить его количество, заболевание нужно вылечить.

Еще один момент: при недугах печени (хронических вирусных гепатитах, воспалительных процессах) количество белка в крови повышается, но он функционально неактивный. Иммунограмма показывает высокое содержание иммуноглобулина, циркулирующих иммунных комплексов, а человек болеет — ведь они неактивны. В пробирке иммунитет есть, а на практике его нет. Тогда нужно лечить печень, консультироваться у иммунолога.

*— Беспокоит Людмила из Чернобая Черкасской области. Когда простужалась старшая дочка, я включала аромалампу, и самочувствие ребенка немного улучшалось. Но младший сын от тех же запахов начинает сильнее кашлять. Почему?

— Заболевшим взрослым и детям полезны ароматерапия, фитотерапия. Но если есть аллергия на пыльцу цветущих растений, то препараты на растительной основе использовать запрещается. Особенно эфирные масла, которые могут вызвать сильный бронхоспазм. Если проблем с поллинозом нет, то никто не запрещает дышать запахом масел растений (они обеззараживают воздух, оказывают противовоспалительное действие на слизистую), пить травяные чаи.

Еда для хорошей работы иммунной системы Белковая пища: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые.

Продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты, изделия и блюда из цельного зерна.

Пища, содержащая большое количество витаминов и микроэлементов.

Блюда, приправленные специями.

«При герпесе может болеть голова, повышаться температура и возникать конъюнктивит»

*— «ФАКТЫ»? Меня зовут Светлана, звоню из Гадяча Полтавской области. У меня обнаружили аутоиммунное заболевание щитовидной железы — тиреоидит. Врач сказал, что нарушен иммунитет. Но я прочитала в Интернете, что, наоборот, иммунная система работает чересчур активно. Помогите разобраться.

— Аутоиммунные заболевания — это тоже реакции иммунной системы, но сильнее, чем необходимо. Возникает парадоксальная ситуация: защитные иммунные клетки атакуют не только врагов, но и собственные ткани. Примерно то же самое происходит и с аллергией: реакция иммунитета на то, что организм принимает за опасность, ярче и сильнее, чем нужно.

У вас — иммунная дисфункция. Это понятие гораздо шире, чем принято думать. Чрезвычайно активная, как и вялая реакция иммунитета, требует коррекции. Но под нарушением иммунитета обычно подразумевается низкая активность иммунной системы, когда развивается иммунодефицит — врожденный или приобретенный, например, вследствие СПИДа.

— А как проявляется сниженный иммунитет?

— Проявлений множество. Иммунная система, как нервная, эндокринная, участвует в работе всех других систем. Поэтому в любой из них можно найти проявление иммунных нарушений. В основном для низкой активности иммунитета характерны простудные заболевания, которые часто повторяются, устойчивость (резистентность) к традиционной терапии. Мы назначаем лечение, которое вроде бы помогает, но не до конца. И после двух-трех дней, когда человек закончил принимать лекарства, болезнь возвращается — нет иммунологической памяти.

*— Игорь из города Ахтырки Сумской области. Можно предупредить появление герпеса — сейчас хожу с язвой на губе?

— У вас самый простой вид герпес-вирусной инфекции. Если язвочка на губах проявляется редко (раз в два-три года), то беспокоиться не стоит. А вот когда герпес возникает постоянно или на слизистой нет высыпаний, но повышается температура, докучает боль, нарушается координация (то, что мы называем проявлением нейроинфекции), можно заподозрить серьезное поражение нервной системы. Очень часто с герпесом сталкиваются офтальмологи, когда вирусная инфекция поражает слизистую (конъюнктивит).

— Вам звонит Анна из Киева, 38 лет. У меня почти каждый год появляется язвочка на губе — обостряется герпес. Семейный врач говорит, что причина — в слабом иммунитете. Что делать?

— Практически ничего, если иммунитет адекватно реагирует: герпес появляется два-три раза в год и без осложнений проходит за пару дней.

— У меня каждую зиму обострение по три-четыре раза. Хотя я сдавала общие анализы, и результаты были более-менее нормальные.

— Вам лучше обратиться к иммунологу. Можете проконсультироваться у меня, предварительно перезвонив по телефону (096) 237−87−67. Бывает, что на фоне хороших результатов обострения повторяются. Это очень плохо! Почему? Инфекции в организме мало, и иммунитет не «запускается» на борьбу с ней, однако достаточно для того, чтобы проявиться локально. Для обнаружения инфекции иммунитету нужно, как собаке, дать команду «фас» и указать на врага.

Вам обязательно нужно сделать иммунограмму, и по ее результатам специалист назначит лечение. Хорошо помогает введение вакцины: в организме повышается количество вирусных частиц, вынуждающих организм встрепенуться. Также можно принимать иммуностимуляторы, но только грамотно — в нужных дозах.



Признаки, указывающие на проблемы с иммунитетом Частые простуды и ОРВИ.

Длительное выздоровление и бактериальные осложнения.

Небольшое — до 37,2—37,4 градуса — повышение температуры.

Беспричинная боль в суставах.

Появление гнойничков и фурункулов на коже, а также папиллом и бородавок.

Постоянные обострения хронической вирусной инфекции, рецидивы грибкового поражения.

Признаки синдрома хронической усталости: повышенная утомляемость, слабость, вялость.

Аутоиммунные заболевания.

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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», отлично стимулирует иммунитет процедура переливания подогретой крови из одной руки в другую.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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