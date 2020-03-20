Здоровье и медицина

Что такое коронавирус и как он уничтожает организм: наглядное видео

Коронавирус COVID-19 намного опаснее, чем грипп, потому что распространяется активнее и быстрее способен спровоцировать пандемию. Это наглядно продемонстрировано на видео, которое опубликовал в Facebook пользователь Алекс Дубас.

Восьмиминутное видео доступно объясняет, почему клетки легких особенно уязвимы для инфекции. На модели продемонстрировано, почему болезнь нередко вызывает нарушения дыхания и его полную остановку.

Высокой контагиозности нового вируса способны противостоять только социальная дистанция, а на втором этапе — жесткие карантинные меры. И это еще один вывод из видео. «Не надо рукопожатий и объятий. Если можете оставаться дома, так и сделайте, чтобы в нынешней ситуации в строю могли остаться люди критически важных профессий: доктора, кассиры, полицейские», — подчеркивают авторы.

Напомним, в Украине подтверждены 26 случаев заражения коронавирусом. Пока выздоровел лишь один пациент. После того, как с 18 марта вступил в силу жесткий карантин по всей стране и были закрыты границы, тенденции изменилась. Теперь врачи регистрируют не привозные случаи заражения, а инфицирование внутри страны. Заражаются люди, не бывавшие за границей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter