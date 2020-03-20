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С чистого листа: участникам "Евровидения" придется писать новые песни
Участникам группы Go_A, которая будет представлять нашу страну на «Евровидении» в следующем году, придется покорпеть над созданием новой композиции: организаторы потребовали от исполнителей подготовить для конкурса в следующем году новые песни.
Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте мероприятия.
«Принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса Евровидение песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сказано в сообщении.
Также организаторы отметили, что национальные вещатели должны самостоятельно решить, кого из исполнителей отправить в следующем году — нового представителя либо заявленного в этом году.
Напомним, ранее стало известно об отмене Евровидения-2020 из-за мировой вспышки коронавируса.
Данное решение организаторов не стало стала большим ударом для группы Go_A, которая стала победителем национального отбора. По словам участников коллектива, телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в следующем году дополнительный национальный отбор не будут проводить.
По словам HR Director Суспильного Виктории Сидоренко, такое решение будет вполне справедливым, так как Go_A выбрала страна. Кроме того, будут сэкономлены средства на проведение нового отборочного тура.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что GO_A создали новый образ специально для «Евровидения». И теперь им придется снова потрудиться, создавая новый, уже «послекоронавирусный» имидж.
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