С чистого листа: участникам "Евровидения" придется писать новые песни

Шоу-бизнес

Участникам группы Go_A, которая будет представлять нашу страну на «Евровидении» в следующем году, придется покорпеть над созданием новой композиции: организаторы потребовали от исполнителей подготовить для конкурса в следующем году новые песни.

Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте мероприятия.

«Принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса Евровидение песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сказано в сообщении.

Также организаторы отметили, что национальные вещатели должны самостоятельно решить, кого из исполнителей отправить в следующем году — нового представителя либо заявленного в этом году.

Напомним, ранее стало известно об отмене Евровидения-2020 из-за мировой вспышки коронавируса.

Данное решение организаторов не стало стала большим ударом для группы Go_A, которая стала победителем национального отбора. По словам участников коллектива, телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в следующем году дополнительный национальный отбор не будут проводить.

По словам HR Director Суспильного Виктории Сидоренко, такое решение будет вполне справедливым, так как Go_A выбрала страна. Кроме того, будут сэкономлены средства на проведение нового отборочного тура.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что GO_A создали новый образ специально для «Евровидения». И теперь им придется снова потрудиться, создавая новый, уже «послекоронавирусный» имидж.

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