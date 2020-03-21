Украина

Доходы упадут, доллар взлетит, а цены вырастут: что ждет украинцев уже в ближайшие месяцы

В Украине из-за карантина начнется экономическая рецесссия. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук Александр Савченко.

«Те отрасли, которым по сути запретили работать (торговля, транспорт, ресторанный бизнес, услуги и прочее), дают приблизительно 25 процентов ВВП страны. Ожидаю, что половина бизнеса в этих секторах пропадет (то есть мы запретили создавать ВВП где-то на 12 процентов) и прогнозирую уже в этом месяце падение ВВП на три-пять процентов. Соответственно, дефицит государственного бюджета будет больше 10 процентов», — прогнозирует он.

По его словам, доходы среднего украинца снизятся приблизительно на пять-десять процентов уже в апреле, а курс доллара в Украине вырастет.

«Плюс ускорение инфляции и, конечно, девальвация гривни, вызванная и этими мерами, и бегством из Украины инвесторов, вложивших деньги в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Если НБУ и дальше будет „палить“ резервы, может наступить следующий этап падения национальной валюты до 30 гривен за доллар», — прогнозирует Савченко.

Более подробно о том, что ждет Украину в ближайшем будущем читайте в материале «ФАКТОВ»: Уже в марте безработных в Украине станет на миллион больше, и это далеко не предел, — известный экономист.

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