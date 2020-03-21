Происшествия

Поставляли комплектующие для военной техники в Россию: в Украине разоблачили преступную схему (фото, видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала поставку из Украины комплектующих к военной авиатехнике… в Российской Федерации. Ранее СБУ помешала подозрительному россиянину устроиться на службу в Нацгвардию Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в схеме были задействованы более 20 участников, которые учредили фиктивные фирмы в Украине, странах ЕС и РФ, а затем — привлекали должностных лиц Минобороны, отвечающих за так называемую «военную приемку».

«Незаконно приобретенную военную продукцию они контрабандой переправляли в РФ вне пунктов таможенного контроля», — сообщили в СБУ.

Одного из участников группировки задержали на территории Двуречанского района Харьковской области во время попытки незаконного перемещения комплектующих. Он пытался перевезти в РФ 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона для защиты российских самолетов от управляемых ракет.

Напомним, ранее СБУ перехватила «волонтеров», пытавшихся вывезти из Луганской области крупную партию оружия.

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