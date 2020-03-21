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В Киеве кашляющего пассажира за ногу выволокли из автобуса: в сеть попало видео
В Киеве, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса, не только полиция контролирует карантинные ограничения, но и сами люди стали проявлять больше сознательности. При этом, временами желание заставить человека соблюдать установленные правила переходит все дозволенные рамки. На одной из столичных остановок пассажиры избили и выволокли за ногу мужчину, который кашлял в салоне.
Видео в Facebook опубликовал Паша Ткаченко. На ролике слышно, как мужские голоса требуют кашляющего пассажира покинуть автобус. Дальше следуют удары от нескольких мужчин, женщины просят, чтобы прекратили избивать. Пассжир пытается сопротивляться, но силы не равны. В итоге все-таки кашляющего мужчину выталкивают из салона.
Под постом появились возмущенные комментарии. Люди пишут, что коронавирус скоро станет лакмусовой бумажкой для проверки на человечность.
Напомним, в Киеве вводят полный запрет на перевозки пассажиров общественным транспортом с 23 марта 2020 года.
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