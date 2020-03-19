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У жены нардепа Шахова диагностировали коронавирус
В Киевской области, где ввели карантин из-за коронавируса, диагностировали второй случай заболевания COVID-19.
«Заболела женщина — член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Кроме того, в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них два человека госпитализированы в Белой Церкви, два — в Киево-Святошинском районе, один — в Броварах (не подтвердилось)», — сообщают в Киевской областной госадминистрации.
Тем временем «Обозреватель» сообщает, что заболевшая — супруга народного депутата Украины Сергея Шахова, у которого ранее выявили коронавирус. В комментарии журналистам парламентарий сообщил, что у его жены два дня была температура, поэтому было проведено исследование.
«Я не вижу в этом проблемы. Мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, дети и родные тоже. Чувствую себя относительно хорошо, немного кашляю. Жена тоже в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся согласно предписанию врачей», — сказал Шахов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аппарате Верховной Рады заявили, что Шахова не было на пленарных заседаниях 16 и 17 марта. Тем временем коллеги нардепа по экологичекому комитету парламента отправились на карантин.
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