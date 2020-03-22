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Украина

Мендель открыла комментарии на своей страничке в Facebook и сразу об этом пожалела

9:24 22 марта 2020 1181
Мендель
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая всячески оберегает своего шефа от неудобных вопросов журналистов, вдруг решила быть более открытой.

На своей странице в Facebook Мендель обновила фото профиля и открыла комментарии. После этого на нее посыпался шквал критики и троллинга.

Кроме реплик «Гарна фотка» ти «Красуня», пользователи соцсети стали интересоваться, как Мендель находит время «зависать» в соцсетях, когда кругом пишут, что президент постоянно работает и спит по несколько часов в день. Посыпались вопросы об отпуске Зеленского в Омане, о петиции с требованием не признавать ОРДЛО субъектом переговоров по Донбассу, о ПриватБанке, о реальных цифрах заболевших коронавирусом и т. д.

Фолловеры вспоминали видео с Зеленским и неправильными титрами в эфире одного из телеканалов, продажу медицинских масок в Европу, министра Авакова с его видением полицейского государства и многие другие моменты, которые явно не понравились пресс-секретарю президента.

После шквала критики и неудобных вопросов Мендель закрыла возможность комментировать ее посты и разрешила писать только друзьям. Она также блокировала журналистов и блогеров.


Напомним, сразу после назначения на должность Мендель отличилась хамскими репликами в адрес журналистов. Позже она так активно защищала президента от представителей СМИ, что чуть не травмировала журналиста.

А недавно пресс-секретарь опубликовала фото с Зеленским, которое вызвало неоднозначную реакцию соцсетей.

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