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Емец рассказал, какие маски могут действительно защитить от коронавируса
Глава Минздрава Илья Емец, призвавший ввести в Украине чрезвычайное положение, уверен, что защитить украинцев от заражения коронавирусом могут только специальные маски-респираторы.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
«Маски марлевые они не защищают. Нужны маски-респираторы, чтобы защититься. А чтобы не распространять, если человек инфицирован и даже, если она не знает и без симптомов, он должен надеть маску», — сказал Емец.
Также министр считает, что граждане, которые возвращаются из-за границы, должны не только носить маски, а и находиться в карантине в течение двух недель.
Кроме того, в ходе выступления Емец рассказал о существовании наихудшего сценария развития событий в Украине связи с распространением коронавируса, он сопостав, который сопоставим с ситуацией в Италии.
По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда нужно учитывать возможность развития событий в наихудшей ситуации.
«Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый наихудший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты самого плохого сценарий», — сказал Емец.
Как известно, в Италии от коронавируса умерли более 5 тысяч человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине лабораторно подтверждены 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтвердили 20 новых заражений в Киеве и три в Ивано-Франковске. Пришли положительные результаты анализов по трем пациентам из Киевской, Львовской и Черкасской областях. В целом за 22 марта подтверждены 26 новых случаев заболевания.
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