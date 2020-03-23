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Анфиса Чехова перенесла операцию: в чем причина

10:02 23 марта 2020 166
Анфиса Чехова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, обладательница пышных форм, перенесла операцию. Она обратилась к хирургам из-за варикоза. Медики посоветовали удалить проблему радикально. Об операции, наркозе и своих страхах Анфиса рассказала в Instagram.

Она призналась, что очень боялась операции, прежде всего — наркоза.

«Наркоз я как-то пережила. Обычно я дерусь с врачами, которые мне пытаются ввести наркоз, но тут этого не случилось», — поделилась Чехова и рассказала, что помогло ей справиться со стрессом.

«Если вас накрыло такими эмоциями, что с этим сложно справится самостоятельно, — просто начните раскачиваться. Стоя, с пятки на носок, со средней амплитудой. Или в кресле качалке, или на качелях. Или сидя со скрещенными ногами, просто раскачивайте тело взад-вперед… Простое раскачивание тела может принести нам успокоение. Так что, если тревога о будущем, страх болезни или финансового краха взяли над вами верх, — просто качайтесь! Удивитесь, насколько это помогает», — написала Анфиса.

Позже Чехова рассказала, что все прошло хорошо, она восстанавливается дома и носит компрессионные чулки. Делает это весьма сексуально, еще и с чувством юмора.

Ранее она рассказывала что испытывает серьезные проблемы со спиной. В декабре 2019 года ей поставили диагноз — протрузия шейного отдела позвоночника. У Чеховой были провалы в памяти.

Ранее о своей операции рассказала певица Слава Каминская. Она показала видео из операционной, как она входит в наркоз. Позже артистка призналась, что сделала липосакцию.

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