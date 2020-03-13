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Шоу-бизнес

Лолита Милявская не смогла развестись с пятым мужем из-за коронавируса

11:27 13 марта 2020 185
Милявская с мужем
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скандальная российская певица Лолита Милявская, которую пятый муж Дмитрий Иванов якобы кормил опасными таблетками, никак не может с ним развестись. На этот раз бывшим влюбленным помешал коронавирус.

«Давайте в пятницу, 13-ого, положим конец этому бракоразводному процессу. Мы с вами всем все доказали. И про брак, и про другие дела, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла. Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт. А кроме того, я не желаю, чтобы человек зарабатывал деньги на разводе со мной, разгуливая по ток-шоу», — заявила накануне суда Лолита.

Но вот Иванов на заседание суда не явился. «Он сообщил суду, что я недавно вернулся из Италии, которая сейчас объята коронавирусом, и поэтому должен выдержать двухнедельный карантин», — рассказал kp.ru адвокат певицы Сергей Жорин.

Суд перенесли, Жорин считает, что Иванов сознательно затягивает процесс. Отметим, что и сам Жорин не так давно вернулся из Италии, но не счел нужным сидеть на карантине.

Напомним, что ранее всплыла информация об еще одном браке Иванова, о котором Лолита не знала.

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