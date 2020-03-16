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Меган Маркл и принц Гарри привезут своего сына Арчи в гости к королеве Елизавете
Принц Гарри и Меган Маркл, которые расстроили королеву Елизавету тем, что не взяли с собой из Канады своего сына Арчи во время недавней поездки в Британию, приняли приглашение Ее Величества погостить этим летом в ее частном шотландском замке Балморал. Как сообщает издание The Sunday Times, на этот раз они пообещали порадовать прабабушку и привезти Арчи (которому в мае исполнится год) с собой. Арчи уехал из Великобритании еще в ноябре прошлого года.
Герцог и герцогиня Сассекские планируют также погостить в шотландской усадьбе принца Чарльза — Биркхол, которая находится рядом с замком Балморал.
В прошлом году Меган и Гарри отвергли приглашение королевы в Балморал под предлогом, что Арчи еще слишком мал для дальних путешествий. Хотя до этого дважды брали его с собой в зарубежные поездки — на Ибицу и в Ниццу. Елизавета, которая привыкла собирать у себя летом всех родственников и друзей, была «крайне обижена и разочарована» этим решением.
Пока неизвестно, совпадет ли в этом году по времени визит Сассексов с приездом в Балморал принца Уильяма, его жены Кейт Миддлтон и троих их детей. Отношения между братьями-принцами, по сообщениям инсайдеров, сейчас ухудшились, как никогда. Уильям винит сложившегося с себя королевские полномочия Гарри в неуважении к монархии вообще и к их бабушке-королеве в частности. А Гарри считает, что старший брат недостаточно уважения проявляет к его жене Меган. Встреча принцев на службе в Вестминстерском аббатстве была крайне холодной. Братья лишь сухо обменялись приветствиями и больше не общались.
Между тем стало известно, что 93-летняя Елизавета, которая, как писали ранее британские СМИ, выехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок, опасаясь коронавируса, все же вернется после выходных в Лондон и продолжит выполнять свои обязанности.
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