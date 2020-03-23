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Идеальна: Ани Лорак впечатлила спортивной растяжкой (фото)
Гастролирующая и живущая сейчас в России певица Ани Лорак, представившая недавно новый клип «Я бы летала», показала, как она проводит время на карантине. Звезда не расслабляется и активно занимается спортом. Свою растяжку в вертикальном шпагате она показала, опубликовав фото в Instagram. На нем Ани Лорак позирует с лосинах и топе, демонстрирую свою стройную фигурку.
«Всегда можно улучшать себя!», — подписала фото певица.
Поклонники засыпали 41-летнюю певицу комплиментами. Отмечают, что без макияжа она выглядит гораздо моложе.
Напомним, Ани Лорак за месяц выпустила второй клип «Обещаю».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских поделилась секретами свой стройности и показала комплекс упражнений в домашних условиях.
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