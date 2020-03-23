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Ольга Бузова обследовалась на онкологию
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, заменившая на премии МУЗ-ТВ Леру Кудрявцеву, всерьез обеспокоена своим здоровьем. Она решила провести полную ревизию организма и легла на обследование в одну из частных клиник в Подмосковье. Ольга сдала ряд тестов и анализов, в том числе на онкологию. Об этом она рассказала в Instagram.
«Я просто настоятельно рекомендую всем проходить регулярное обследование. Что я уже сделала — я сдала все анализы крови. Обширный список, то есть абсолютно все — и гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды, а также онкоскрининг», — написала Бузова.
Она рассказала, что решила лечь в клинику, потому что из-за гастролей и плотного графика почувствовала усталость, упадок сил. Чтобы не подвергать себя опасности и исключить риски, Ольга решила перестраховаться.
«В любые времена, лучшая защита от любых вирусов и болезнетворных бактерий — был и остаётся, наш собственный сильный иммунитет. Хороший сон, снижение уровня стресса, витамины и повышение иммунной защиты — то, что нужно нам для нашего здоровья. А особенно в период короновируса и пандемии. Плюс обязательно нужно делать #checkup организма», — пишут Бузова.
В частной клинике в Подмосковье она провела несколько дней. Результаты обследования пока не разглашает.
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