Ольга Бузова обследовалась на онкологию

Шоу-бизнес

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, заменившая на премии МУЗ-ТВ Леру Кудрявцеву, всерьез обеспокоена своим здоровьем. Она решила провести полную ревизию организма и легла на обследование в одну из частных клиник в Подмосковье. Ольга сдала ряд тестов и анализов, в том числе на онкологию. Об этом она рассказала в Instagram.

«Я просто настоятельно рекомендую всем проходить регулярное обследование. Что я уже сделала — я сдала все анализы крови. Обширный список, то есть абсолютно все — и гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды, а также онкоскрининг», — написала Бузова.

Она рассказала, что решила лечь в клинику, потому что из-за гастролей и плотного графика почувствовала усталость, упадок сил. Чтобы не подвергать себя опасности и исключить риски, Ольга решила перестраховаться.

«В любые времена, лучшая защита от любых вирусов и болезнетворных бактерий — был и остаётся, наш собственный сильный иммунитет. Хороший сон, снижение уровня стресса, витамины и повышение иммунной защиты — то, что нужно нам для нашего здоровья. А особенно в период короновируса и пандемии. Плюс обязательно нужно делать #checkup организма», — пишут Бузова.

В частной клинике в Подмосковье она провела несколько дней. Результаты обследования пока не разглашает.

Напомним, сейчас звезды шоу-бизнеса по всему миру находятся на карантине из-за коронавируса. Недуг подхватили Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, Иванна Сахно и многие другие.

Украинская балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, побывавшие в марте на гастролях во Франции, а затем в Таиланде, решили самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter