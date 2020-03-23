Украина

В Украине вводят штрафы за рекламу "лекарств против коронавируса"

Чтобы не допустить распространения на территории Украины недостоверной информации, Антимонопольный комитет (АМКУ) мониторит в СМИ рекламные материалы, лекарственные средств и методы профилактики, которые связанны с пандемией COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информирует, что пока нет подтвержденных и эффективных лекарств от коронавируса COVID-19. Поэтому, как заявляет АМКУ, информация, что какие-либо препараты обладают профилактическим или лечебным действием относительно коронавируса, является неправдивой, так как отсутствуют лабораторные, вирусологические и научные исследования.

При выявлении таких фактов органы АМКУ будут штрафовать субъекты хозяйствования в размере до 5% процентов дохода от реализации продукции за 2019 год.

Напомним, что Супрун рассказала о методах, которые не помогают при коронавирусе.

Ранее сообщалось о первых в мире людях, которым сделали «прививки от коронавируса».

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