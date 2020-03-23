27.53 / 28.37 29.30 / 30.37
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ивано-Франковске скончалась пожилая женщина с подозрением на COVID-19

16:47 23 марта 2020 447
В Ивано-Франковске скончалась пожилая женщина с подозрением на COVID-19
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковске скончалась 65-летняя пациентка областной инфекционной больницы, у которой подозревали коронавирусную инфекцию. Как сообщали «ФАКТЫ», только 22 марта в Ивано-Франковской области выявили три новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, женщина была жительницей села Чукаловка Тисменицкого района (пригород областного центра).

«Сегодня (23 марта. Ред.) женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев», — сказал мэр журналистам.

Очевидно, тестирование биоматериалов пациентки еще не завершилось, поэтому МОЗ не включил случай в общеукраинский список жертв коронавирусной пандемии (он по-прежнему включает 3 человека).

Напомним, 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина, которую также тестировали на COVID-19. Согласно выводам медиков, непосредственной причиной ее смерти стала вирусно-бронхиальная пневмония.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

В Ивано-Франковске скончалась пожилая женщина с подозрением на COVID-19

В Ивано-Франковске скончалась пожилая женщина с подозрением на COVID-19

Люди лежат в коридорах больницы

Видео пациентов, лежащих на полу в коридорах переполненных испанских больниц, шокировало сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер