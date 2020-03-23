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В Ивано-Франковске скончалась пожилая женщина с подозрением на COVID-19
В Ивано-Франковске скончалась 65-летняя пациентка областной инфекционной больницы, у которой подозревали коронавирусную инфекцию. Как сообщали «ФАКТЫ», только 22 марта в Ивано-Франковской области выявили три новых случая заражения коронавирусом.
Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, женщина была жительницей села Чукаловка Тисменицкого района (пригород областного центра).
«Сегодня (23 марта. Ред.) женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев», — сказал мэр журналистам.
Очевидно, тестирование биоматериалов пациентки еще не завершилось, поэтому МОЗ не включил случай в общеукраинский список жертв коронавирусной пандемии (он по-прежнему включает 3 человека).
Напомним, 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина, которую также тестировали на COVID-19. Согласно выводам медиков, непосредственной причиной ее смерти стала вирусно-бронхиальная пневмония.
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