Здоровье и медицина

Стало известно, как еще три украинца заразились коронавирусом

В воскресенье, 22 марта, в Ивано-Франковской области выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Как информирует Интерфакс-Украина, мэр отметил, что сейчас в Ивано-Франковской области нет больных в тяжелом состоянии.

«Вчера вечером мы узнали о трех новых подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека были из Ивано-Франковска. К сожалению, это контактные лица той женщины, которая умерла» — сказал Марцинкив.

По его словам, один из заболевших был женат на умершей женщине. Коронавирус у него выявили только при лабораторном исследовании.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске коронавирус обнаружили у женщины, которая вернулась из Франции. При этом у нее отсутствуют клинические симптомы и признаки инфекции.

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