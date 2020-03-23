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Стало известно, как еще три украинца заразились коронавирусом
В воскресенье, 22 марта, в Ивано-Франковской области выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Как информирует Интерфакс-Украина, мэр отметил, что сейчас в Ивано-Франковской области нет больных в тяжелом состоянии.
«Вчера вечером мы узнали о трех новых подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека были из Ивано-Франковска. К сожалению, это контактные лица той женщины, которая умерла» — сказал Марцинкив.
По его словам, один из заболевших был женат на умершей женщине. Коронавирус у него выявили только при лабораторном исследовании.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске коронавирус обнаружили у женщины, которая вернулась из Франции. При этом у нее отсутствуют клинические симптомы и признаки инфекции.
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