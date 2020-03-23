Украина

Вводить режим ЧП не вижу смысла, о комендантском часе речи быть не может, — генерал милиции

По данным на утро 23 марта, в мире выявлено почти 350 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались без малого 15 тысяч человек. Смертность выросла уже до 13%. Правительства разных стран продолжают в экстренном порядке вводить жесткие меры, призванные остановить распространение коронавируса. Ужесточили меры по предовтращению эпидемии COVID-19 и в Украине. Так, после закрытия границ и метро в больших городах было принято решение и вовсе остановить движение пассажирского муниципального транспорта. Теперь городские автобусы будут перевозить пассажиров исключительно по пропускам, которые выдаются отдельной категории граждан: медикам, военным и другим сотрудникам стратегических предприятий. Также в Украине начали говорить о введении чрезвычайного положения. Ожидается, что его могут принять уже 24 марта. Режим чрезвычайного положения значительно ограничит права украинских граждан. В свою очередь советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко предложил растянуть карантин на более длительное время, считая что «без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут». «Абсолютное большинство украинцев будет сидеть дома, — прогнозирует Варченко. — С штрафами за нарушение этого ограничения… Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам… Будет устанавливаться комендантский час… Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания… Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будут запрещены». Перспективы, описанные в посте советника Авакова, вызвали шквал возмущения в сети. Граждане, восприняли предположения Варченко как своеобразную «проверку слуха», решив, что советник, возможно, описал то, что на самом деле собирается в ближайшее время предпринять министр внутренних дел. В ночь на понедельник Аваков опубликовал свои предложения по экономическим решениям в условиях карантина, что заставляет думать о желании главы МВД пересесть в кресло премьера. Насколько необходим, исходя из сегодняшней ситуации в Украине, режим чрезвычайного положения? Как должна действовать полиция в случае выявления нарушения условий карантина? Об этом и о многом другом «ФАКТАМ» рассказал бывший первый заместитель министра внутренних дел (2006 — 2007 гг), генерал-полковник милиции Михаил Корниенко.

«Сейчас, не думая, можно наговорить столько, что начнется паника»

— То что, что написал в своем посте советник Авакова Иван Варченко, это, конечно же, недопустимо, — возмущается Михаил Корниенко. — Я мог бы сказать жестче. Но, пытаюсь быть более толерантным.

В первую очередь МВД должно правильно назначить спикера, который будет озвучивать возможные планы министерства по поводу обострения ситуации с коронавирусом в Украине. Потому что сейчас, не думая, наговорить можно столько, что просто начнется паника. И этот спикер должен быть проверенным, грамотным. Кто-то на уровне заместителя министра или начальника полиции Киева. Это же серьезные вещи, а не шутки! Ведь речь идет о таких социально-политических моментах, где нельзя допускать ошибок. Людей сейчас пугать нельзя. Полиция в этой ситуации должна четко выполнять свои функции. И, на мой взгляд, пока с началом карантина полиция справляется со своими обязанностями, что говорит о том, что ими все-таки руководят нормальные люди.

— А с ситуацией в Новых Санжарах, когда пришлось усмирять людей, готовых не пустить автобус с украинскими гражданами, вернувшимися из очага эпидемии коронавируса домой, как думаете, тоже хорошо справились?

— В Новых Санжарах и полиция, и Национальная гвардия, и МВД показали себя с лучшей стороны. То, что часть общества себя показала не с лучшей стороны, я имею в виду провокаторов и политиканов, то это да. Но полиция не допустила усугубления ситуации. Да, побили окна, испортили настроение людям, которые вернулись в Украину из Китая, были даже призывы к физической расправе. Правоохранители с ситуацией справились хорошо.

— Советник Авакова Варченко предлагал ввести очень жесткие ограничения на период карантина…

— Нужно различать, что такое «военное положение», что такое «чрезвычайное положение» и что обозначает «чрезвычайная ситуация». У нас сейчас происходит последнее. Ограничения по закону вводятся в случае военного положения и чрезвычайного положения. В случае же чрезвычайной ситуации все происходит не так жестко. На мой взгляд, Верховная Рада приняла правильные законы, которые касаются противодействия распространению коронавируса: один о правовом воздействии, другой о том, что касается нововведений в налоговое законодательство.

— А если министр Аваков прислушается к своему советнику Варченко… Может быть, Арсен Борисович и сам заинтересован в том, чтобы закрутить гайки еще сильнее, мы же не знаем, что у него в голове? В таком случае в Украине начнется полицейская диктатура?

— Думаю, что не должен прислушаться. Он, все-таки умный человек. У Авакова же не только Иван Варченко советник. Во-первых, ни о каком комендантском часе речи быть не может. Это возможно исключительно после введения военного или чрезвычайного положения. Но пока я не вижу смысла вводить чрезвычайное положение.

— А если количество смертей будет, как в Италии?

— Я говорю про данный момент. Вот сейчас я не вижу смысла во введении чрезвычайного положения. Если же количество смертей резко возрастет, то, конечно же, нужно будет ужесточать меры. Но в любом случае, рассказывая об этом заранее. Нельзя пугать людей.

«Для помощи полиции понадобится возрождение народных дружин»

— Михаил Васильевич, в то время, когда вы были первым заместителем министра внутренних дел, если бы, не дай Бог, тогда случилась бы эпидемия, милиция была бы готова вводить режим чрезвычайной ситуации?

— Ситуации с карантином, правда, не такого масштаба, как сейчас, в Украине были и раньше. И в то время, когда я был первым заместителем министра, и позже. Я думаю, что мы бы справились.

Помните, была вспышка африканской чумы в прошлом году и в 2017-м? Тогда тоже перекрывали дороги, не выпускали людей за пределы области. Полиция еще тогда получила опыт, как действовать в случае угрозы заражения. У нынешних полицейских сейчас точно такие же полномочия, какие были в то время. Ничего нового. При чрезвычайной ситуации либо во время чрезвычайного положения полиция должна действовать четко, как описано в Законе «О Национальной полиции».

— А если введут полный карантин и людям будет вообще запрещено выходить на улицу, как должен действовать полицейский, если увидит человека, который просто без дела гуляет по городу? Как показывает опыт, одни только просьбы не помогают. Парки заполнены людьми, горожане гуляют с детьми, жарят шашлыки на природе. Что делать? В Китае, например, полицейские жестко, а порой даже жестоко применяли силу, чтобы заставить человека вернуться домой.

— Полицейский в этом случае должен действовать превентивно, то есть выполнять предупредительную функцию. Предложить вернуться домой и проследить, что человек действительно покинет улицу. Ни о каком применении силы говорить нельзя, если гражданин послушается полицейского и вернется домой. Но если начнет сопротивляться, тогда, конечно, правоохранители должны действовать по закону: доставить к месту жительства принудительно.

— Как думаете, полиция самостоятельно справится с наведением порядка во время карантина? Хватит сил?

— Может не хватить. Думаю, что нужно возрождать народные дружины в помощь полицейским. Также к патрулированию можно привлекать волонтеров.

Как сообщали «ФАКТЫ», после введения карантина улицы Киева опустели. В то же время у магазинов и аптек выстраиваются очереди.

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