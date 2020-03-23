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Украина

Дело о масках: Гончарук ответил на обвинение

22:18 23 марта 2020 196
Алексей Гончарук
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг обвинения в халатности и игнорировании призывов запретить экспорт продукции медицинского назначения перед началом пандемии коронавируса.

По его словам, еще задолго до получения письма от секретаря СНБО Алексея Данилова специалисты из Министерства здравоохранения во главе с Зоряной Скалецкой «были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией», ввели временные ограничения и условия касательно людей, которые возвращались с Китая, и возобновили должность главного санитарно-эпидемиологического врача страны.

Кроме того, в регионах было проведено обучение медицинских работников, начали готовить больницы, запустили температурный скрининг на границах и развернули информационно-разъяснительные кампании.

«По состоянию на начало февраля рассматривались три сценария развития ситуации — сценарий без заражений в Украине, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия. Поэтому действия правительства должны были быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая», — пояснил Гончарук, напомнив, что первый случай был подтвержден 3 марта, т. е. за день до отставки его правительства.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса.

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Дело о масках: Гончарук ответил на обвинение

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