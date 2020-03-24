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Украина

В Минздраве заявили о 10 новых случаях заражения COVID-19 в Украине

1:25 24 марта 2020 61
Виктор Ляшко
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В понедельник, 23 марта, в Министерство здравоохранения, которое обеспокоилось моральным комфортом граждан, поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом чиновник уточнил, что информация не подтверждена официально.

«По предварительной информации, которая не является подтвержденной мы в течение дня имеем 10 новых подтвержденных случаев коронавируса. Но эта информация будет уточнена завтра на 9:00 утра», — заявил главный санитарный врач страны.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. В течение предыдущих суток, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях — в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Таким образом, список регионов, где действует режим ЧС, включает Житомирскую, Черновицкую, Киевскую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Харьковскую, Донецкую, Тернопольскую, Черкасскую и Львовскую области, а также столицу Киев.

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