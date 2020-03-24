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Украина

Если у вас паника или депрессия: Минздрав дал советы тем, кому не уютно на карантине

0:29 24 марта 2020 64
Карантин в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После появления в сети рассказов украинцев о «прелестях» первого дня «жесткого карантина» в Киеве и крупных городах страны, в Минздраве, очевидно, всерьез озаботились состоянием психического здоровья сограждан и выпустили памятку с рекомендациями о том, как не чувстовать себя «выборошенным» из привычного кругооборота жизни.

Ее традиционно опубликовали на странице ведомства в Facebook.

«Из-за трехнедельного карантина в Украине, направленного на предупреждение распространения COVID-19, население начинает чувствовать панику. Но следует помнить, что „вирус паники“ страшнее коронавирусной инфекцией. Заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье», —предупреждают в Минздраве.

В «памятке начинающего сидельца на карантине», составленной со ссылкой на данные Института когнитивного моделирования, называются проблемы, которые могут возникнуть у граждан, а также способы их решения.

Что же рекомендуют составители памятки?

Тем украинцам, у кого появился страх общения с окружающими и кто стал более замкнутыми, советуют кооперироваться в небольшие группы и проводить время вместе онлайн. А также создавать книжные клубы, проводить чемпионаты по настольным играм, смотреть кино.

В случае депрессии из-за недостаточной активности на карантине, считают в медицинском ведомстве, поможет спорт в домашних условиях, новое хобби или просто самосовершенствование.

«Если вы постоянно гуглите симптомы СОVID-19 и примеряете их на себя, следует помнить — никакого самолечения, берите информацию у специалистов и соблюдайте правила личной гигиены. Самоизолируйтесь, изучите статистику и оцените все реальные риски и варианты развития событий»,— рекомендуют составители памятки.

Также предусмотрен совет и для тех, кто скупает большое количество продуктов и средств гигиены. Таким несознательным товарищам в медицинском ведомстве напоминают, что товарного дефицита не будет, поэтому нужно относиться ко всему критически. «Многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и успешно их побеждали», — указывается в памятке.

И напоследок Минздрав советует заботиться о своем психическом и физическом здоровье, быть критичными к информации в СМИ, доверяя только надежным источникам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказал на основании собственного опыта о том, как с пользой провести карантин.

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