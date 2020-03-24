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Украина

Стало известно, сколько украинцев лечатся от коронавируса за рубежом

7:47 24 марта 2020 42
Тест на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Наряду с тем, что в Украине коронавирус подтвердили у 73 граждан, есть еще и заболевшие, которые лечатся за рубежом — по данным МИД, в больницах девяти стран находится 21 украинец с COVID-19.

Так, в Германии лечатся пятеро украинцев, четверо — в Доминиканской Республике, трое — в Омане, по двое — в Польше, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах, по одному человеку — в Испании, на Сейшельских островах и в Нидерландах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы, которых эвакуируют из-за рубежа после закрытия границ многими странами, подписывают обязательство о самоизоляции на 14 дней — соблюдение карантина будет контролировать полиция.

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