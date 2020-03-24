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Полицейский спел для людей на карантине: забавное видео из Испании

8:13 24 марта 2020 64
Полицейский с гитарой
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Испании, занимающей второе место в Европе по количеству заболевших COVID-19 (по состоянию на 24 марта в этой стране зафиксировано 35 136 случаев), полицейские песнями поддерживают людей, находящихся на карантине.

Забавное видео в социальные сети выложил «Голос Америки». «Полицейские в Испании поют песни для людей на карантине. Алгайда, Майорка», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа опубликовали кадры из испанской больнице, где люди с коронавирусом лежат на матрасах прямо в коридорах больницы, ожидая помощи медиков.

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