Мир

Полицейский спел для людей на карантине: забавное видео из Испании

В Испании, занимающей второе место в Европе по количеству заболевших COVID-19 (по состоянию на 24 марта в этой стране зафиксировано 35 136 случаев), полицейские песнями поддерживают людей, находящихся на карантине.

Забавное видео в социальные сети выложил «Голос Америки». «Полицейские в Испании поют песни для людей на карантине. Алгайда, Майорка», — говорится в комментарии к видео.

Поліцейські в Іспанії співають пісні для людей на карантині. Алгайда, Майорка.https://t.co/RQbC2AtT9T pic.twitter.com/7Zi1nDaApH — Голоc Амepики (@chastime) March 24, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа опубликовали кадры из испанской больнице, где люди с коронавирусом лежат на матрасах прямо в коридорах больницы, ожидая помощи медиков.

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