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В Иране священник пытался лечить больного коронавирусом оригинальным способом: пациент умер

9:10 24 марта 2020 176
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Иране, где духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи обвинил США в разработке «особого штамма коронавируса для иранцев», священнослужитель проник в госпиталь к одному из пациентов с коронавирусом и предложил вылечить его «исламским чудодейственным средством».

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство IRNA, пациент через несколько дней умер, а прокуратура города Бендер-Энзели запросила ордер на арест священнослужителя.

Сообщается, что священнослужитель заявил заболевшему, что врачи не могут ему помочь и предложил свою помощь. Когда молодой человек с COVID-19 согласился, визитер снял с него маску и помазал больному лицо ароматической жидкостью. Пациент умер через три дня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал во Всемирную организацию здравоохранения письмо, в котором заявил, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное в военной лаборатории.

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