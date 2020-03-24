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В Иране священник пытался лечить больного коронавирусом оригинальным способом: пациент умер
В Иране, где духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи обвинил США в разработке «особого штамма коронавируса для иранцев», священнослужитель проник в госпиталь к одному из пациентов с коронавирусом и предложил вылечить его «исламским чудодейственным средством».
Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство IRNA, пациент через несколько дней умер, а прокуратура города Бендер-Энзели запросила ордер на арест священнослужителя.
Сообщается, что священнослужитель заявил заболевшему, что врачи не могут ему помочь и предложил свою помощь. Когда молодой человек с COVID-19 согласился, визитер снял с него маску и помазал больному лицо ароматической жидкостью. Пациент умер через три дня.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал во Всемирную организацию здравоохранения письмо, в котором заявил, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное в военной лаборатории.
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