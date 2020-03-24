Деньги

Квартира в России и счета в американских банках: министр экономики Петрашко обновил декларацию

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который ранее отличился «забывчивчивостью» в своей имущественной декларации, внес в нее изменения.

В обновленную декларацию министр внес квартиру в Киеве площадью 89,60 кв. м, принадлежащую жене министра Светлане и 2 его сыновьям — Максиму и Матвею, гаражом площадью 11 кв. м во Львовской области) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем этого дома указан Петрашко Мирослав Викторович.

Также Петрашко вместе с женой Светланой и сыновьями Максимом и Матвеем владеют жилым домом площадью 409,2 кв. м в селе Романков Обуховского района Киевской области (дата вступления в права — 03.11.2011). В этом же селе жене министра принадлежит земельный участок площадью 0,15 га.

Госчиновник указал и квартиру площадью 109,1 кв. м в РФ (согласно поданным сведениям, она принадлежит ему на треть, а остальные части — Артуру Позднякову и Анжелике Поздняковой).

Новый министр задекларировал часы Vacheron Constantin и коллекцию ювелирных изделий Chopard (кольцо, серьги, подвеска с драгоценными камнями и кулон), которые принадлежат его жене.

Лично ему принадлежат также Suzuki Vitara S (2016 года выпуска), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 года выпуска) и MITSUBISHI OUTLANDER 2006 года выпуска.

Что касается денежных средств, то в 2019 году Петрашко получил 13,67 млн грн зарплаты в «Укрлендфарминге» Олега Бахматюка, а также проценты по вкладам в Приватбанке и Укргазбанке на общую сумму около 12 454 грн. На счету в Укргазбанке он хранит 27 699 грн и 880 долларов, в Приватбанке — 986 141 грн, а его жена — 24 322 грн соответственно.

Кроме этого, министр указал счет на 808 157 долларов в банке Morgan Stenley (США), а также совместный с супругой счет на 15 764 долларов в Citibank.

Также министр экономики задекларировал 510 тысяч долларов и 1,05 гривен наличными, а его жена — 480 тысяч долларов и 1,6 млн гривен.

Напомним, во время присяги в Раде Петрашко едва не занял место президента Владимира Зеленского — вместо трибуны парламента он подошел к месту президента, и лишь после подсказок осознал ошибку.

Фото Latifundist.com/

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