- 08:12 Полмиллиона безработных и огромные убытки: последствия коронавируса для Украины
- 08:10 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.22 марта 2020
- 08:07 Новый министр экономики "забыл" задекларировать недвижимость в Москве и престижные авто
- 07:37 Зима возвращается: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
- 07:23 Нардеп Вельможный, у которого подозревали коронавирус, прояснил ситуацию
- 06:58 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 00:01 День таксиста 2020: веселые поздравления, открытки, смс
- 21.03 23:41 Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы
- 21.03 23:37 Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
- 21.03 22:52 На улицы украинских городов на время карантина выведут военных: зачем это нужно
- 21.03 22:32 Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом
- 21.03 22:15 Скончался знаменитый американский певец, исполнитель десятков баллад
Новый министр экономики "забыл" задекларировать недвижимость в Москве и престижные авто
Назначенный
В частности, Петрашко, подавая пакет документов, указал только одну квартиру.
Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» сообщают, что у семьи чиновника есть еще квартира в Москве, доля в которой принадлежит его жене — гражданке России, имение в селе Романков под Киевом и два внедорожника.
В Госреестре недвижимости указано, что домом в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» в селе Романков под Киевом владеет жена министра. Метраж дома — 409 квадратных метров. Также в ее собственности здесь — 15 соток земли.
Согласно российскому Единому государственному реестру недвижимости, жена министра (девичья фамилия Позднякова) имеет в собственности треть квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы (вместе с матерью и братом). В реестре говорится, что кадастровая стоимость квартиры составляет 18 035 366 рублей (сейчас это примерно 200 тысяч долларов).
Согласно реестру МВД, Игорь Петрашко — владелец двух автомобилей-внедорожников — Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска). О них он тоже не сообщил в декларации.
Как сообщают журналисты «Схем», сам Петрашко заявил, что не успел правильно заполнить декларацию «из-за нехватки времени». Он пообещал собрать все документы и до установленного срока подать исправленные сведения.
Согласно действующему законодательству, подать изменения в декларации можно в течение семи дней с момента его подачи.
Напомним, главу минэкономики не назначили вместе с остальными министрами правительства Дениса Шмыгаля 5 марта. Ранее занимавший пост министра Тимофей Милованов отказался продолжать работу в Кабмине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!