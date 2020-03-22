Новый министр экономики "забыл" задекларировать недвижимость в Москве и престижные авто

Украина

Назначенный 17.03.2020 на должность министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в декларации о доходах не отразил все имущество, которым владеет его семья.

В частности, Петрашко, подавая пакет документов, указал только одну квартиру.

Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» сообщают, что у семьи чиновника есть еще квартира в Москве, доля в которой принадлежит его жене — гражданке России, имение в селе Романков под Киевом и два внедорожника.

В Госреестре недвижимости указано, что домом в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» в селе Романков под Киевом владеет жена министра. Метраж дома — 409 квадратных метров. Также в ее собственности здесь — 15 соток земли.

Согласно российскому Единому государственному реестру недвижимости, жена министра (девичья фамилия Позднякова) имеет в собственности треть квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы (вместе с матерью и братом). В реестре говорится, что кадастровая стоимость квартиры составляет 18 035 366 рублей (сейчас это примерно 200 тысяч долларов).

Согласно реестру МВД, Игорь Петрашко — владелец двух автомобилей-внедорожников — Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска). О них он тоже не сообщил в декларации.

Как сообщают журналисты «Схем», сам Петрашко заявил, что не успел правильно заполнить декларацию «из-за нехватки времени». Он пообещал собрать все документы и до установленного срока подать исправленные сведения.

Согласно действующему законодательству, подать изменения в декларации можно в течение семи дней с момента его подачи.

Напомним, главу минэкономики не назначили вместе с остальными министрами правительства Дениса Шмыгаля 5 марта. Ранее занимавший пост министра Тимофей Милованов отказался продолжать работу в Кабмине.

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