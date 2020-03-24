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Диана Гурцкая впервые показалась без очков (фото)
Известная певица Диана Гурцкая, которая с детства не видит и всегда появляется на публике только в очках, впервые показалась без них. 41-летняя незрячая артистка приняла участие в фотосессии в образе восточной царицы. Она позировала для известного грузинского фотографа. Глаза Дианы прикрыты украшениями. Снимок опубликовал в сети брат певицы Роберт.
«Как вам фото?» — спросил Роберт.
Поклонники артистки засыпали ее комплиментами. «Шамаханская царица», «Невероятно красиво и хрупко, Диана шикарна!», «Просто божественная», «Низкий поклон фотографу», — пишут в комментариях.
Но нашлись и те, кто усомнился в болезни Гурцкой и считает, что ее история со слепотой — это пиар.
«Все давно понятно с ее слепотой, сплошной пиар и фейк. Лишь бы напомнить о себе лишний раз — как Заворотнюк!», «Сказали бы честно, что все она видит, просто глаза выглядят не лучшим образом, потому и ходит в очках. И все стало бы понятно, зачем врать?» — пишут в сети.
Стоит отметить, что Диана не раз рассказывала, что действительно не видит от рождения. В интервью «ФАКТАМ» она говорила, что много лет они пытались исправить ситуацию, обращались в лучшие клиники, но, увы, вернуть зрение невозможно.
Напомним, болезнь не помешала Гурцкой стать успешной певицей, удачно выйти замуж и родить сына Костю (2007).
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