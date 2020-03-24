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Украина

Украина запустит серийное производство тест-систем для диагностики коронавируса: что об этом известно

12:40 24 марта 2020 135
Тесты
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Украине зарегистрировали трех отечественных производителей тест-систем для диагностики нового коронавируса, борьба с пандемией которого ведется во всем мире.

Минздрав сообщает в Facebook, что продукция двух производителей уже проходит испытания в вирусологической лаборатории института Национальной академии наук Украины.

«В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем», — заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«По его словам, при наличии тест-систем все население страны можно будет протестировать за один месяц», — отметил Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Борисполь» украинка с коронавирусом пыталась избежать карантина.

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