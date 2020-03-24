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У прибывшей в «Борисполь» украинки обнаружили симптомы коронавируса: она пыталась избежать карантина
Одна из эвакуированных их-за границы граждан Украины пыталась пройти линию паспортного контроля и покинуть аэропорт «Борисполь», хотя экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщили в МВД. Напомним, с 12:00 24 марта Украина полностью отменяет пассажирские перелеты.
Отмечается, что после разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медобследования ее направили в одну из больниц Киева.
Ранее в МВД Украины выступили с инициативой контролировать соблюдение карантинных ограничений прибывшими из-за границы украинцами с помощью мониторинга мобильных сетей.
Напомним, в сети наглядно показали, почему важно самоизолироваться.
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!