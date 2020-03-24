Украина

Коронавирус в Украине: на Буковине — еще 13 заболевших COVID-19 (видео)

В Черновицкой области, где от коронавируса умер один человек, а еще один — выздоровел, зафиксировали 13 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Таким образом, общее количество заболевших на Буковине — 38 человек.

Так, в Колинкивцях Хотинского района заболели 12 человек, в Хотине — один, в Бруснице Кицманского района — 7 человек, в Лужанах Кицманского района — 4 человека, в Великому Кучуриви Сторожинецкого района — 2 человека, в Иживцах Сторожинецкого района — 1 человек, в Заставна — 1 человек, в Камянке Глибоцького района — 1 человек, в Луковице Глибоцького района — 1 человек, в Топоривцах Новоселицкого района — 1 человек и 2 человека в Черновцах.

Информацию о заболевших во время брифинга подтвердил и главный санитарный врач Виктор Ляшко, отметив, что общее количество людей с COVID-19 в Украине увеличилось до 97.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине зарегистрировали трех отечественных производителей тест-систем для диагностики нового коронавируса. Продукция двух производителей уже проходит испытания в вирусологической лаборатории института Национальной академии наук Украины.

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