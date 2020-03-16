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В Украине вылечили первого заболевшего на коронавирус
В понедельник, 16 марта, пошел на поправку житель Черновцов, у которого первого в Украине зафиксировали COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина.
Проведен повторный тест на коронавирус мужчины, которого первого в стране госпитализировали с опасной болезнью. Тест показал отрицательный результат.
Чтобы убедиться в достоверности результата, медики через два дня проведут еще одно тестирование.
Напомним, в Черновицкой области диагностировали коронавирус еще у двух человек. Пациенты получают помощь в инфекционном отделении областной клинической больницы. У пятерых человек, попавших в медучреждение в последний месяц, инфекционное заболевание, которое вызывается COVID-19, тесты не подтвердили.
Ранее сообщалось, что в Одессе появились первые тест-системы диагностики коронавируса, но не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Фото: скриншот NBC News
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