Украина

В Украине вылечили первого заболевшего на коронавирус

В понедельник, 16 марта, пошел на поправку житель Черновцов, у которого первого в Украине зафиксировали COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина.

Проведен повторный тест на коронавирус мужчины, которого первого в стране госпитализировали с опасной болезнью. Тест показал отрицательный результат.

Чтобы убедиться в достоверности результата, медики через два дня проведут еще одно тестирование.

Напомним, в Черновицкой области диагностировали коронавирус еще у двух человек. Пациенты получают помощь в инфекционном отделении областной клинической больницы. У пятерых человек, попавших в медучреждение в последний месяц, инфекционное заболевание, которое вызывается COVID-19, тесты не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в Одессе появились первые тест-системы диагностики коронавируса, но не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Фото: скриншот NBC News

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