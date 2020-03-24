Германия поможет эвакуировать украинцев из отдаленных стран

Украина

Украины получила согласие Германии помочь в эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира. Она будет проводиться на немецких самолетах. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу о том, чтобы немецкие самолеты забирали наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже будем помогать им добираться домой», — сказал МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместного заявления с немецким министром Хайко Маасом.

Министры обсудили алгоритм работы по эвакуации. Кулеба отметил, что речь, прежде всего, идет об украинцах, находящихся в Латинской Америке.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые не могут выбраться из Доминиканы, требуют прислать президентский самолет.

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