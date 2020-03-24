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Культура и искусство

Ушел из жизни знаменитый украинский оперный певец Анатолий Мокренко

16:54 24 марта 2020 305
Анатолий Мокренко
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

24 марта ушел из жизни легендарный оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко. В конце января ему исполнилось 87 лет. Последние годы Анатолий Юрьевич тяжело болел. По словам членов семьи, его состояние заметно ухудшилось в ночь на 24 марта — два раза пришлось вызывать «скорую», но спасти артиста так и не удалось.

Анатолий Мокренко заслужил славу одного из лучших украинских баритонов. Закончив Киевский политехнический институт, а затем вечернее отделение столичной консерватории, он начал выступать на оперной сцене, которой отдал более пятидесяти лет жизни! В начале девяностых Анатолий Юрьевич был назначен директором Национальной оперы Украины и прослужил на этом посту девять лет. Последние годы Анатолий Мокренко преподавал в Национальной музыкальной академии, организовывал конкурсы вокалистов и издал несколько мемуаров.

Анатолий Мокренко

— Музыка у меня в крови, — признавался в интервью «ФАКТАМ» Анатолий Мокренко. — В один момент я просто понял, что без песни не могу жить…

Одно из интервью, которое легендарный певец дал «ФАКТАМ», читайте здесь — Анатолий Мокренко: «На Кубе мы рубили сахарный тростник. Более тяжелого физического труда представить себе нельзя»

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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