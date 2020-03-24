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Рада может собраться на внеочередное заседание 26 марта
В четверг, 26 марта, Верховная Рада Украины, ранее собиравшаяся на внеочередное заседание 17 марта, может собраться в сессионном зале на пленарное заседания и принять законопроекты из «экономического блока».
Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на источники в руководстве фракции президентской партии «Слуга народа». При этом нардепы придут в Раду с «дополнительными средствами защиты». «Планируем в экспресс-режиме принять все нужные решения и разойтись», — сообщили изданию и добавили, что экономические проекты законов, которые планируют вынести на рассмотрение, разрабатывают профильные комитеты.
Вместе с тем, по словам собеседников издания, вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения в связи с коронавирусом вряд ли будет рассматриваться. Не исключено, что на согласование нардепов вынесут вопрос о назначении министра энергетики и защиты окружающей среды, которым может стать нынешний руководитель директората энергетических рынков Минэнеругля Ольга Богуславец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании Кабмина Министерству юстиции поручили разработать проект закона, расширяющий полномочия президента — предоставить ему право вводить в стране чрезвычайное положение во время карантина, если Верховная Рада не сможет собраться и работать.
А заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщала, что среди ключевых требований МВФ к Украине для предоставления нашей стране «дешевых денег» содержится пункт о принятии законопроекта о банках, касающегося стабилизации и развития банковской системы.
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